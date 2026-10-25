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Иран към САЩ: Ако опитате отново, резултатът няма да е различен

Иран към САЩ: Ако опитате отново, резултатът няма да е различен
БТА/АП

Външният министър Абас Арагчи предупреди, че нова война с Вашингтон и Израел няма да промени позицията на Техеран. Междувременно ирански медии съобщиха за свален американски дрон

Иран отправи ново предупреждение към Съединените щати и Израел на фона на засилващите се опасения от възобновяване на военните действия в Близкия изток. Външният министър Абас Арагчи заяви, че дори нова война няма да принуди Техеран да промени политиката си, предаде Франс прес.

"Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена", заяви Арагчи в реч, излъчена по иранската държавна телевизия.

Изявлението идва само дни след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може отново да предприеме военни действия срещу Иран. Той обаче не посочи кога би могло да се стигне до подобна операция.

В отговор иранският външен министър предупреди, че нов опит за военен натиск няма да доведе до различен резултат.

"Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото", заяви Арагчи.

На фона на острите изявления полуофициалната иранска информационна агенция "Тасним" съобщи, че системите за противовъздушна отбрана на страната са свалили американски безпилотен летателен апарат над южния пристанищен град Бандар Абас.

Според информацията, разпространена от иранската страна, дронът е бил прехванат от противовъздушната отбрана. Към момента няма независимо потвърждение на твърдението.

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