Секция в Стара Загора не е снела данните от личните карти на 19 гласоподаватели

В 34-а избирателна секция в Стара Загора Секционната избирателна комисия не е снела в избирателните списъци данните от личните карти на 19 граждани, които са упражнили правото си на глас. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в област Стара Загора Яна Иванова.

Тя допълни, че е извършена проверка и пропускът е бил отстранен, а на членовете на секционната комисия са дадени изрични указания да спазват Избирателния кодекс и да извършват своевременно и законно своите действия.

Вотът на гласоподавателите ще бъде зачетен, тъй като единните граждански номера на лицата са вписани в избирателния списък и те са положили своя подпис, посочи Иванова. „Прави се констативен протокол, за да се опише ситуацията, но вотът ще бъде зачетен“, добави председателят на РИК.