Пеканов: Дискусиите за следващия бюджет на ЕС са трудни

През последните 20 години България е един от най-големите бенефициенти на фондовете на Европейския съюз (ЕС), които имат за цел сближаване на единния пазар, така че региони, които започват от по-лоша позиция, да се сближат. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов по време на седмото издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум.

По думите на вицепремиера тези фондове са традиционна политика на ЕС и работят добре, предава БТА.

Те дълго време се използваха за инфраструктура, здравеопазване, социална политика, образование и други важни сфери и региони с по-лош капацитет имаха възможност да наваксат, каза Пеканов.

От 2021 г. Европейската комисия с новия фонд NextGenerationEU реши да въведе промяна, допълни той.

Според него това е бил полезен ход.

Тези средства вече не са само за инфраструктурата и големи проекти, но за определяне на ясни цели, подчерта той. Сега обсъждаме следващия бюджет на ЕС. Дискусиите са трудни, в момента дебатираме с останалите страни колко да е бюджетът, за какво да се използва и новият подход е да се основава на резултати. България е съгласна и подкрепя това, каза Атанас Пеканов.

Според него Европа не прави достатъчно в областта на изкуствения интелект и трябва да инвестира бързо много повече от определеното до момента, предава БТА.

Трябва да насърчаваме и да изискваме от предприятията да използват повече изкуствения интелект, отколкото го правят, посочи той и допълни, че технологията трябва да бъде използвана в ежедневните процеси.