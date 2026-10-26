Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Семен Новиков е на финал на Световното, Едмонд Назарян ще се бори за бронз

Семен Новиков е на финал на Световното, Едмонд Назарян ще се бори за бронз
БТА

Олимпийският шампион надви Мухамадкодир Расулов с 2:0 въпреки аркада на лицето

Семен Новиков се класира за финала в категория до 87 килограма класически стил на Световното първенство по борба в Астана. Олимпийският шампион победи Мухамадкодир Расулов от Узбекистан с 2:0 в тежка полуфинална схватка.

Българският национал получи първата точка след пасивност на своя съперник, но не успя да реализира пренасяне от партер. В началото на втората част Расулов го удари силно с глава в лицето, което наложи кратко прекъсване на срещата.

Новиков продължи въпреки окървавеното лице и превръзката на главата. Той изведе съперника си извън очертанията за втора точка и запази преднината си до края, без да позволи да бъде поставен в партер.

В битката за световната титла българинът ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани. Финалът ще повтори сблъсъка за олимпийското злато в Париж, когато Новиков победи иранския борец.

Пътят на олимпийския шампион до финала започна с туш срещу Латана Сопа от Американска Самоа. След това той направи драматичен обрат срещу Ислам Абасов от Азербайджан, отбелязвайки решителните две точки само десет секунди преди края за победа с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков се наложи с 3:0 над световния шампион от 2019 година Лаша Гобадзе от Грузия. Така българинът достигна до решителната схватка с четири поредни победи.

Едмонд Назарян няма да участва във финала на категория до 63 килограма. Българският национал загуби полуфиналната си среща с 4:12 от Карен Асланян от Армения и ще се бори за бронзовото отличие.

Схватката започна изключително динамично, като още през първата минута двамата реализираха общо десет точки. Назарян записа четири от тях, но след почивката Асланян намери точния момент за атака и с две успешни действия приключи срещата.

Назарян започна турнира с победа със 7:0 срещу Сахил Сахил от Индия. След това преодоля европейския шампион Керем Камал от Турция с 11:6 и разгроми Мохамад Кешткар от Иран с 8:1 на четвъртфиналите.

Съперникът на Назарян в битката за бронза ще бъде определен след репешажите. По-късно Кирил Милов също ще излезе на тепиха в спор за третото място в категория до 97 килограма.

Още по темата

Семен Новиков и Едмонд Назарян са на полуфинал на Световното по борба

Семен Новиков и Едмонд Назарян са на полуфинал на Световното по борба

Абровски: Контролът върху вноса на картофени семена ще бъде засилен

Абровски: Контролът върху вноса на картофени семена ще бъде засилен

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

Станка Златева обвини новата власт в борбата в реваншизъм

Станка Златева обвини новата власт в борбата в реваншизъм

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Тодор Ангелов се срещна с президента на световната борба преди шампионата в Астана

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Спартак Плевен обвини Тити Папазов в агресивно поведение

Спартак Плевен обвини Тити Папазов в агресивно поведение

Григор Димитров падна до №124, Александър Донски с нов рекорд

Григор Димитров падна до №124, Александър Донски с нов рекорд

Хюрцелер след загубата от Ливърпул: На терена имаше само един отбор

Хюрцелер след загубата от Ливърпул: На терена имаше само един отбор

Водещи

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Преди 7 минути
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 11 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 13 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 19 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 21 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 27 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 33 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 35 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 38 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 43 минути