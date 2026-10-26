Семен Новиков е на финал на Световното, Едмонд Назарян ще се бори за бронз

Семен Новиков се класира за финала в категория до 87 килограма класически стил на Световното първенство по борба в Астана. Олимпийският шампион победи Мухамадкодир Расулов от Узбекистан с 2:0 в тежка полуфинална схватка.

Българският национал получи първата точка след пасивност на своя съперник, но не успя да реализира пренасяне от партер. В началото на втората част Расулов го удари силно с глава в лицето, което наложи кратко прекъсване на срещата.

Новиков продължи въпреки окървавеното лице и превръзката на главата. Той изведе съперника си извън очертанията за втора точка и запази преднината си до края, без да позволи да бъде поставен в партер.

В битката за световната титла българинът ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани. Финалът ще повтори сблъсъка за олимпийското злато в Париж, когато Новиков победи иранския борец.

Пътят на олимпийския шампион до финала започна с туш срещу Латана Сопа от Американска Самоа. След това той направи драматичен обрат срещу Ислам Абасов от Азербайджан, отбелязвайки решителните две точки само десет секунди преди края за победа с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков се наложи с 3:0 над световния шампион от 2019 година Лаша Гобадзе от Грузия. Така българинът достигна до решителната схватка с четири поредни победи.

Едмонд Назарян няма да участва във финала на категория до 63 килограма. Българският национал загуби полуфиналната си среща с 4:12 от Карен Асланян от Армения и ще се бори за бронзовото отличие.

Схватката започна изключително динамично, като още през първата минута двамата реализираха общо десет точки. Назарян записа четири от тях, но след почивката Асланян намери точния момент за атака и с две успешни действия приключи срещата.

Назарян започна турнира с победа със 7:0 срещу Сахил Сахил от Индия. След това преодоля европейския шампион Керем Камал от Турция с 11:6 и разгроми Мохамад Кешткар от Иран с 8:1 на четвъртфиналите.

Съперникът на Назарян в битката за бронза ще бъде определен след репешажите. По-късно Кирил Милов също ще излезе на тепиха в спор за третото място в категория до 97 килограма.