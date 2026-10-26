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Многодетни семейства получиха митрополитски премии за Димитровден в Сливен

Многодетни семейства получиха митрополитски премии за Димитровден в Сливен
БТА

Отличията бяха връчени от кмета на Сливен Стефан Радев и кмета на Бургас Димитър Николов

Сливенската света митрополия връчи митрополитски премии на многодетни семейства във връзка с Димитровден – празника на катедралния храм „Свети Димитър“ и на Сливен.

Отличията връчиха кметът на Сливен Стефан Радев и кметът на Бургас Димитър Николов, който бе гост на празника на града, предава БТА.

Инициативата се провежда от миналата година по решение на Епархийския съвет и е израз на уважение към семейството и родителите, които с любов, всеотдайност и ежедневни усилия отглеждат децата си и допринасят за бъдещето на България, каза Сливенският митрополит Арсений след тържествената света литургия.

Бъдещето на нашия град и на нашето отечество започва от семейството, от обичта между съпрузите, от грижата към децата и от отговорността да възпитаваме хора, които утре ще носят съдбата на обществото“, посочи митрополитът.

По думите му премиите са израз на признателност към многодетните семейства за тяхната любов, жертвоготовност и отговорност, както и за смелостта да даряват живот и да възпитават деца във време, в което обществото има нужда от вяра, доброта и надежда.

В словото си Сливенският митрополит Арсений отправи молитва свети великомъченик Димитрий Солунски да пази Сливен, неговите жители и семействата им, а България да бъде земя на мир, единство и добротворство.

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