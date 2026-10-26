Сливен отбелязва своя празник - Димитровден

С тържествена церемония, концерти, изложби и прояви на уличното изкуство Сливен ще отбележи на 26 октомври своя празник – Димитровден.

Програмата включва събития, посветени на духовността, културното наследство и изкуството, съобщиха от Община Сливен.

Празничният ден започва в 8:30 ч. с тържествена света литургия в катедралния храм „Св. Димитър“.

В къща музей „Добри Чинтулов“ няма да се състои планираното за 10:00 часа вписване на името на тазгодишния носител на наградата „Добри Чинтулов“ - проф. Юлия Кръстева, в паметната лауреатска книга поради отсъствието ѝ, уточниха от Община Сливен.

Официалната церемония по повод празника на града ще започне в 11:30 ч. на площад „Хаджи Димитър“. В програмата са предвидени издигане на националното знаме, знамето на Сливен и знамето на Европейския съюз, благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите, както и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

От 13:00 ч. ще се състои концерт на ансамбъл „Загоре“ от Стара Загора и сливенския Ансамбъл за народни песни и танци, които ще представят българския фолклор.

В следобедните часове програмата продължава с представяне на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest от 17:30 ч. От 18:00 ч. в зала „Сирак Скитник“ ще бъде открита Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен 26“, в рамките на която ще бъде връчена и наградата „Сирак Скитник“ за 2026 г.

Музикалната програма ще продължи от 19:00 ч. на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“ с концерт на Deep Zone Project и Орлин Горанов. Кулминацията на тържествата ще бъде в 21:00 ч. с празнични фойерверки.

Денят на Сливен се отбелязва на Димитровден от 1992 г. с решение на Общинския съвет от 16 април същата година. На тази дата Православната църква почита свети великомъченик Димитрий Мироточиви. На Димитровден е и храмовият празник на катедралния храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен, построен през 1831 г., отбелязва БТА.

Според народните вярвания на Димитровден започва зимата. През Възраждането в града се е провеждал Сливенският касъм, известен още като Димитровския панаир.