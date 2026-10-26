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69 пожара са ликвидирани в България за денонощие

69 пожара са ликвидирани в България за денонощие
Pixabay

Един човек е пострадал

През изминалото денонощие са потушени 69 пожара.

Един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара. Три от тях са станали в жилищни сгради, два - в промишлени сгради, един - в съоръжения на открито, има и пет други. Без нанесени материални щети са възникнали 58 пожара, от които 15 са били в сухи треви, горска постеля и храсти; един - в стърнища; 32 - в отпадъци; четири са предизвикани от готварски уреди и комини, шест - други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са участвали в акции в пет катастрофи, оказали са техническа помощ, включително отстраняване на опасни предмети, както и съдействие на граждани и други структури и ведомства. 

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са били четири.

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