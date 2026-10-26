Мария Йорданова от ГЕРБ спечели кметските избори в село Рудник

Мария Йорданова от ГЕРБ е новият кмет на село Рудник, община Долни чифлик. За победата ѝ на частичните местни избори съобщи Стоян Петков с публикация във Facebook страницата "ГЕРБ - Варна“.

Според публикуваната информация Йорданова е победила убедително своя опонент, подкрепен от "Прогресивна България“.

От ГЕРБ посочват, че избирателната активност в селото е достигнала близо 70%, като определят резултата като категоричен.

"Когато ГЕРБ гласува, активността е висока. А резултатите - категорични!“, се казва в публикацията.

От политическата формация поздравяват новоизбрания кмет и подчертават значението на местните избори за партията.

"За ПП ГЕРБ всяко населено място има значение!“, заявяват още от организацията.

Информацията за изборния резултат и активността е по данни от публикацията на "ГЕРБ – Варна“.