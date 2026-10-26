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Йотова ще участва в отбелязването на празника на Радомир

Йотова ще участва в отбелязването на празника на Радомир
БТА

Йотова ще отправи приветствие към жителите и гостите на Радомир

Държавният глава Илияна Йотова ще посети Радомир, където ще участва в тържественото отбелязване на празника на града, съобщават от прессекретариата на президента.

Събитието ще е от 10:50 часа на пл. „Свобода“, а Йотова ще отправи приветствие към жителите и гостите на Радомир.

В началото на месеца президентът бе в Благоевград на официалното откриване на историческата възстановка „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“.

Илияна Йотова беше в града повод отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (дн. Благоевград). 

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