Медиите във Франция коментират резултатите от изборите в България

Илияна Йотова води с малка преднина пред Андрей Гюров след първия тур на президентските избори в България, проведен на 25 октомври, като кампанията премина под знака на опасенията за сигурността в Черно море, съобщава френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве (BFMTV).

Според медията Йотова, която подкрепя диалога с Москва, ще се изправи на балотажа следващата неделя срещу Андрей Гюров – бивш служебен министър-председател, подкрепян от прозападната опозиция. Напрежението около нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море е било сред основните теми в предизборната кампания.

След като гласува, Йотова заяви, че страната се нуждае от проект, насочен към преодоляване на бедността и регионалните различия. Тя подчерта и значението на мира, стабилността и сигурността.

Андрей Гюров от своя страна заяви, че подкрепя европейското бъдеще на България и се обяви за държава, в която хората разполагат с достатъчни доходи, имат сигурност за утрешния ден и могат да разчитат на ефективно работещи институции.

Френската обществена медия „Франс енфо“ също акцентира върху посланията на двамата кандидати в изборния ден. Изданието отбелязва ниската избирателна активност на първия тур, но посочва, че според социолози на балотажа се очаква повече граждани да отидат до урните.

BFMTV и „Франс енфо“ обръщат внимание и на оценките на анализатори, според които представянето на Йотова по въпроса за руските заплахи в Черно море може да е повлияло на изборния резултат.

Вестник „Монд“ поставя в центъра на анализа си страховете и обществените разделения в България, свързани с войната в Украйна. Изданието припомня, че на 6 и 13 октомври дронове са поразили четири търговски кораба край българското крайбрежие. След инцидентите 21 души от екипажите на два от засегнатите плавателни съда са изчезнали в морето.

Според публикацията българският премиер Румен Радев е извикал руската посланичка и е заявил, че нападенията обслужват интересите на Москва. Същевременно той не е посочил официално отговорна страна, позовавайки се на липсата на достатъчно конкретни доказателства. Радев е поискал съдействие от НАТО за засилване на въздушното наблюдение, в рамките на което е бил включен и американски патрулен самолет P-8 Poseidon.

Френският вестник „Фигаро“ също отбелязва, че Йотова, която се застъпва за диалог с Москва, ще се състезава на втория тур с Гюров, подкрепян от прозападната опозиция и заел второто място в първото гласуване.