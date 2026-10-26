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Андрей Гюров и Георги Кандев печелят убедително вота в столицата

Андрей Гюров и Георги Кандев печелят убедително вота в столицата

Това сочат данните в трите избирателни района в София

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев печелят убедително вота в столицата. Това сочат данните от трите многомандатни избирателни района - 23, 24 и 25 МИР в София при близо до 100% обработени протоколи. Данните са от официалния сайт на ЦИК. 

  • В 25 МИР Гюров печели 38,96% докато втора е двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 28,9%
  • В 24 МИР Гюров печели 49,87%, Йотова и Кирил Вълчев с 23,5%
  • В 23 МИР Гюров- 54,4%, Йотова и Кирил Вълчев - 21,9%

Информацията показва, че отново избирателят в столицата не избира да гласува за ляво ориентиран кандидат, било то на президентски, местни или парламентарни избори. По традиция София гласува за политически субекти в център-дясно на политическия спектър.

Андрей Гюров и Илияна Йотова ще се изправят един срещу друг на балотаж, който ще се проведе другата неделя - 1 ноември.

 

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