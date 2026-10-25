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Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим
АП/БТА

Премиерът сравни Иран с „ранен скорпион“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е дал официални инструкции на разузнавателната агенция Мосад и на въоръжените сили на Израел (IDF) да свалят правителството на Иран. Той отправи предупреждение, че въпреки досегашните военни удари, Техеран все още може да представлява ядрена заплаха

„Наредих на Мосад и на израелската армия да свалят иранския режим“, обяви Нетаняху в интервю за израелския Канал 14. По думите му в момента пред страната се открива историческа възможност за подсигуряване на „ясно бъдеще за държавата Израел“. 

Премиерът сравни Иран с „ранен скорпион“, който въпреки претърпените поражения все още е способен да нанесе последно и болезнено ужилване. „Ударихме ги и ще ги ударим отново“, категоричен бе израелският лидер. 

В изявлението си Нетаняху се обърна и към своите политически опоненти в страната, като ги критикува с аргумента, че те не биха имали волята и капацитета да елиминират ядрената програма на Иран

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