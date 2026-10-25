Новини
Търси
Подкаст
Общество

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент
БТА

Изборният ден продължава за сънародниците ни зад океана

Гласуването на територията на Европа за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. приключи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства в тези държави избирателните секции са завършили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На територията на Европа най-много избирателни секции бяха разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Германия – 70, Испания – 67 и Италия – 29. В Гърция и Нидерландия бяха разкрити по 24 секции, във Франция – 18, в Австрия – 17, а в Белгия – 16, посочиха от министерството.

Изборният ден продължава за сънародниците ни зад океана. На територията на САЩ те имат възможност да гласуват в 44 секции, а в Канада – в 15. Последни ще гласуват българските граждани в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. По информация на дипломатическите ни представителства на територията на САЩ и Канада към момента изборният процес протича без затруднения.

ЦИК обяви в 21:00 часа края на изборния ден в страната. 

Още по темата

По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно

По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

Нормално и при много ниска изборна активност протече изборният ден в Турция

Почти 300 българи гласуваха в изборите за президент в Северна Македония

Почти 300 българи гласуваха в изборите за президент в Северна Македония

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"

Тома Биков: "Големият опонент на Йотова е Румен Радев"

Водещи

"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич

"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич

  • Преди 45 минути
Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

  • Преди 54 минути
ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

ЦИК при обработени 7.37% от протоколите: Йотова - 35.504%, Гюров - 30.289%

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

  • Преди 1 час
Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Асен Василев: За да имаме независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Нормално протича предаването на протоколите на СИК в зала „Арена 8888“

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

Теодор Славев: Огромните очаквания към Радев се превърнаха в разочарования

  • Преди 1 час
Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Социолози: Ниската избирателна активност и неукрепналите структури на ПБ повлияха на вота

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Прокурорите избраха четиримата си представители в новия състав на ВСС

Спъна се Мицко, падна Вучич

Спъна се Мицко, падна Вучич

  • Преди 1 час
Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

Хутите атакуваха с ракети и дронове летище и военни бази на Саудитска Арабия

  • Преди 1 час
МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент

  • Преди 1 час
Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

Киев отрече твърденията на Мъск, че Украйна е използвала Starlink за атаки срещу Русия

  • Преди 1 час
Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява

Слави Василев: Няма значение кой е президент щом Радев управлява

  • Преди 2 часа