Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели

Според нея един дебат би могъл да привлече избиратели от по-широк кръг и да даде възможност за по-ясно представяне на позициите и посланията.

Според Милчева ниската избирателна активност е показателна за няколко явления. Само шест месеца след победата на „Прогресивна България“ вече се наблюдава отлив на подкрепа. Тя отдава това на несправянето с високите цени и на слабата кандидатура, която е била издигната.

Милчева смята още, че е липсвала голямата тема в кампанията – как кандидатите виждат националния идеал и каква е общата цел, около която могат да бъдат обединени българските граждани.

Тя обърна внимание и на реакцията на атаките в Черно море, като според нея именно подобни ситуации показват ясно каква е ориентацията на България.

Според Милчева в страната могат да бъдат разграничени три различни Българии – София, районите извън столицата и смесените райони. По думите ѝ кандидатите трябва много внимателно да преценяват посланията си, съобразявайки се със спецификите на различните части на страната.

Тя подчерта значението на темата за смесените райони, където хората в много случаи са в по-неблагоприятно икономическо положение. Според нея тези различия са важни при анализа на избирателното поведение и при формулирането на политическите послания.