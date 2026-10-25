Емилия Милчева: Дебат между кандидатите може да привлече по-широк кръг избиратели
Журналистката коментира ниската избирателна активност
Журналистката Емилия Милчева коментира в ефира на bTV изборните резултати и ниската избирателна активност.
Според Милчева ниската избирателна активност е показателна за няколко явления. Само шест месеца след победата на „Прогресивна България“ вече се наблюдава отлив на подкрепа. Тя отдава това на несправянето с високите цени и на слабата кандидатура, която е била издигната.
Според нея един дебат би могъл да привлече избиратели от по-широк кръг и да даде възможност за по-ясно представяне на позициите и посланията.
Милчева смята още, че е липсвала голямата тема в кампанията – как кандидатите виждат националния идеал и каква е общата цел, около която могат да бъдат обединени българските граждани.
Тя обърна внимание и на реакцията на атаките в Черно море, като според нея именно подобни ситуации показват ясно каква е ориентацията на България.
Според Милчева в страната могат да бъдат разграничени три различни Българии – София, районите извън столицата и смесените райони. По думите ѝ кандидатите трябва много внимателно да преценяват посланията си, съобразявайки се със спецификите на различните части на страната.
Тя подчерта значението на темата за смесените райони, където хората в много случаи са в по-неблагоприятно икономическо положение. Според нея тези различия са важни при анализа на избирателното поведение и при формулирането на политическите послания.