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"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич

"Сеизмична промяна": Световните медии реагират на поражението на Вучич
БТА

Водещи агенции и издания като „Ройтерс“, „Асошиейтед прес“ (АП), „Гардиън“, „Файненшъл таймс“, „Ел Паис“ и „Република“ определят вота като край на 14-годишното господство на Сръбската прогресивна партия (СПП)

Признанието на Александър Вучич за загубата на парламентарните избори предизвика сериозен международен отзвук.

Водещи агенции и издания като „Ройтерс“, „Асошиейтед прес“ (АП), „Гардиън“, „Файненшъл таймс“, „Ел Паис“ и „Република“ определят вота като край на 14-годишното господство на Сръбската прогресивна партия (СПП).

Според предварителните данни на независимите организации CRTA и ЦеСИД, опозиционната „Студентска листа“ печели мнозинство с 51–52% от гласовете (около 138 мандата), срещу близо 40% (104 мандата) за коалицията на Вучич. Международният печат акцентира върху безпрецедентния възход на студентското движение, родено от антикорупционните протести след трагедията на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души. 

Американската агенция АП нарече събитията „сеизмична политическа промяна“ и подчерта, че Вучич, който дълго е обвинявал студентите в опит за преврат с чужда помощ, накрая е отстъпил пред волята на младите избиратели.

В допълнение британската агенция „Ройтерс“ отбелязва, че изборите са резултат от близо две години демонстрации срещу авторитаризма, а студентите са се превърнали в най-сериозното предизвикателство за лидера от идването му на власт през 2014 г.

Същевременно вестник „Гардиън“ описа масови празненства и възторг по улиците на Белград след признаването на резултатите, въпреки сериозните опасения за изборни нарушения и засиленото полицейско присъствие през деня. 

От своя страна „Файненшъл таймс“ направи директен паралел с унгарския премиер Виктор Орбан, който също изгуби изборите през април 2026 г., отбелязвайки драматичния край на политическия модел на двамата националистически лидери.

Испанският „Ел Паис“ анализира, че вотът е бил референдум срещу СПП, обединил проевропейски и националистически настроени граждани, но предупреждава за неясната бъдеща политика на новите управляващи по чувствителни теми като санкциите срещу Русия, отношенията с Косово и интеграцията в ЕС

Италианският „Република“ и френският „Монд“ изтъкнаха как студентите са написали история, заобикаляйки цензурата в традиционните медии чрез ефективна кампания „от врата на врата“.

Френската информационна агенция АФП обобщи политическия път на 56-годишния Вучич, описван от привържениците си като гарант за стабилност, а от критиците – като авторитарен популист, лавиращ между Кремъл и Брюксел.

Световните анализи са единодушни, че изборите от 25 октомври са историческа повратна точка, превърнала едно автентично протестно движение в новата управляваща сила в Сърбия. Окончателните изборни резултати се очаква да бъдат официално потвърдени от Републиканската избирателна комисия. 

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