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ЕС обеща подкрепа за реформите в Сърбия след победата на Студентската листа

ЕС обеща подкрепа за реформите в Сърбия след победата на Студентската листа
АР/БТА

Сред основните приоритети са укрепването на върховенството на закона, гарантирането на свободата на медиите, подобряването на работата на демократичните институции и противодействието на корупцията

Европейският съюз изрази готовност да засили сътрудничеството си със Сърбия и да подпомогне реформите в страната след изборния успех на Студентската листа, съобщи ДПА.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздравиха Студентската листа за постигнатия резултат. Двамата заявиха, че ЕС е готов да подкрепи усилията на Сърбия за напредък към членство в Общността.

Сред основните приоритети са укрепването на върховенството на закона, гарантирането на свободата на медиите, подобряването на работата на демократичните институции и противодействието на корупцията.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос обърна внимание на високата избирателна активност, определена като историческа, след близо две години протести, свързани със защитата на демократичните принципи, върховенството на закона и борбата с корупцията. По думите ѝ резултатите създават възможност за нов етап в развитието на страната, като тя подчерта, че перспективата за европейска интеграция остава отворена.

Сърбия е кандидат за членство в ЕС от 2012 г., а официалните преговори за присъединяване започнаха през 2014 г. През последните години обаче процесът отбелязва ограничен напредък. Сред причините за това са опасенията относно състоянието на демократичните стандарти и върховенството на закона при досегашното сръбско ръководство, както и близките отношения на дългогодишния лидер Александър Вучич с Москва, посочва ДПА.

Допълнително напрежение предизвика погребението на Ратко Младич, осъден за военни престъпления. Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща разкритикуваха представители на сръбското правителство за отношението им към една от най-тежките страници в съвременната европейска история.

Младич почина на 27 август на 84-годишна възраст в затвор в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид и престъпления срещу човечеството. Сред престъпленията, за които беше осъден, е участието му в планирането на убийството на над 8000 души, предимно мъже и момчета, след превземането на Сребреница от босненските сръбски сили през 1995 г.

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