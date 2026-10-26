Внимание, започва захлаждане

Промяна на времето започва на Димитровден, 26 октомври. След сравнително топлите дни температурите постепенно ще се понижават, а в страната ще нахлува по-хладен въздух от северозапад. Очакват се валежи от дъжд, сутрешни мъгли и сняг по най-високите планински върхове.

В понеделник преди обяд в много райони от равнинната част на България ще се задържи мъгливо и почти тихо. Над западната половина от страната облачността постепенно ще се увеличава, като на отделни места ще превали дъжд.

През следобедните часове вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. С него ще започне проникването на по-студен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, а в Източна България и крайните южни райони ще достигат до 21 градуса.

Какви ще бъдат температурите в големите градове?

София – 14°

Пловдив – 20°

Варна – 18°

Бургас – 19°

Дъжд и сняг в планините

В планинските райони облачността ще бъде значителна. Следобед в масивите на Западна България се очакват превалявания от дъжд, а на височина над 2400 метра – и от сняг.

Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра – приблизително 8 градуса.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

По Черноморието преди обяд на места ще има ниска облачност и намалена видимост. Слаби превалявания от дъжд са възможни по северното крайбрежие.

Около обяд облаците временно ще се разкъсат и намалеят.

Вятърът първоначално ще бъде слаб, от изток, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 17 и 19 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Още по-студено през следващите дни

През нощта срещу вторник и във вторник студеният въздух ще обхване цялата страна. Времето ще остане ветровито, въпреки че вятърът постепенно ще отслабва, най-вече в западните райони.

В сряда облачността ще бъде променлива, често значителна. На отделни места, главно в Северна България, ще има превалявания.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

В четвъртък отново ще духа северозападен вятър, който по-късно в Източна България ще се ориентира от север-североизток и ще се усили. Ще преобладава облачно време, но почти без валежи.

В петък облачността ще се задържи значителна, като дъжд се очаква основно в западната половина на страната.

Ново застудяване и по-сериозни валежи през уикенда

През почивните дни се очаква ново застудяване, придружено от усилване на вятъра и активизиране на валежите.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, а вероятността за значителни количества дъжд на отделни места ще се повиши.

В неделя температурите ще останат почти без денонощни колебания, което ще създаде усещане за трайно застудяване.