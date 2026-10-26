Внимание, започва захлаждане
Стартира нахлуването на студен въздух
Промяна на времето започва на Димитровден, 26 октомври. След сравнително топлите дни температурите постепенно ще се понижават, а в страната ще нахлува по-хладен въздух от северозапад. Очакват се валежи от дъжд, сутрешни мъгли и сняг по най-високите планински върхове.
В понеделник преди обяд в много райони от равнинната част на България ще се задържи мъгливо и почти тихо. Над западната половина от страната облачността постепенно ще се увеличава, като на отделни места ще превали дъжд.
През следобедните часове вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. С него ще започне проникването на по-студен въздух.
Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, а в Източна България и крайните южни райони ще достигат до 21 градуса.
Какви ще бъдат температурите в големите градове?
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София – 14°
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Пловдив – 20°
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Варна – 18°
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Бургас – 19°
Дъжд и сняг в планините
В планинските райони облачността ще бъде значителна. Следобед в масивите на Западна България се очакват превалявания от дъжд, а на височина над 2400 метра – и от сняг.
Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра – приблизително 8 градуса.
Какво ще бъде времето по Черноморието?
По Черноморието преди обяд на места ще има ниска облачност и намалена видимост. Слаби превалявания от дъжд са възможни по северното крайбрежие.
Около обяд облаците временно ще се разкъсат и намалеят.
Вятърът първоначално ще бъде слаб, от изток, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили.
Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 17 и 19 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по-студено през следващите дни
През нощта срещу вторник и във вторник студеният въздух ще обхване цялата страна. Времето ще остане ветровито, въпреки че вятърът постепенно ще отслабва, най-вече в западните райони.
В сряда облачността ще бъде променлива, често значителна. На отделни места, главно в Северна България, ще има превалявания.
Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.
В четвъртък отново ще духа северозападен вятър, който по-късно в Източна България ще се ориентира от север-североизток и ще се усили. Ще преобладава облачно време, но почти без валежи.
В петък облачността ще се задържи значителна, като дъжд се очаква основно в западната половина на страната.
Ново застудяване и по-сериозни валежи през уикенда
През почивните дни се очаква ново застудяване, придружено от усилване на вятъра и активизиране на валежите.
Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, а вероятността за значителни количества дъжд на отделни места ще се повиши.
В неделя температурите ще останат почти без денонощни колебания, което ще създаде усещане за трайно застудяване.