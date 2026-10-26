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При 98,99% преброени протоколи: Първа е Йотова с 34,69%, Гюров печели 31,98%

При 98,99% преброени протоколи: Първа е Йотова с 34,69%, Гюров печели 31,98%

Данните са към 8 часа тази сутрин

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинни резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври. При обработени 98,99% от протоколите на секционните избирателни комисии Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 34,69% от гласовете.

На втора позиция се нарежда кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев с 31,98%. Разликата между първите две двойки е близо 3 процентни пункта.

Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават подкрепата на 12,57% от гласувалите.

Как са разпределени гласовете?

Според публикуваните от ЦИК междинни данни резултатите при 98,99% обработени протоколи са:

  • Илияна Йотова – Кирил Вълчев: 34,69%

  • Андрей Гюров – Георги Кандев: 31,98%

  • Костадин Костадинов – Петър Волгин: 12,57%

  • Радостин Василев – Красимир Манов: 4,61%

  • Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева: 3,79%

  • Иван Христанов – Стоянка Черкезова: 2,39%

Общо 64 668 избиратели, или 4,41%, са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност към 16:00 часа е 15,95%

По данни на Централната избирателна комисия избирателната активност към 16:00 часа в изборния ден е достигнала 15,95%.

От общо 6 637 238 граждани с право на глас до този час са гласували 1 058 669 души.

Резултатите от президентските избори остават предварителни, като окончателното разпределение на гласовете ще стане ясно след обработването на всички протоколи от секционните избирателни комисии.

Балотаж

Резултатите означават, че Йотова и Гюров отиват на балотаж другата неделя - 1 ноември. На балотаж се класират само първите две кандидат-президентски двойки.

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