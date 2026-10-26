Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство в Люксембург, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

По време на заседанието министрите на земеделието на държавите членки ще търсят постигане на частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП).

В рамките на срещата Съветът ще обсъди и въпроси, свързани с търговията със селскостопански продукти.

На откритото заседание министрите на земеделието ще се опитат да постигнат съгласие по частична преговорна позиция относно регламента за ОСП след 2027 г., посочва Съветът на ЕС на сайта си.

Предложението на Комисията има за цел да осигури по-опростена и по-гъвкава рамка, като се стреми да гарантира доходите на земеделските стопани, да подобри целенасочеността и справедливостта на плащанията и да укрепи обновяването на поколенията. Същевременно предложените правила имат за цел да подпомогнат управлението на риска и устойчивостта, както и да насърчат по-добър баланс между общите правила и стимулите в областта на климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Министрите ще обсъдят и въпроси, свързани със селското стопанство в контекста на търговията - тема, която редовно фигурира в дневния ред на Съвета по земеделие и рибарство и която беше обсъдена за последен път на заседанието на Съвета