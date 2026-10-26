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Добри условия за туризъм в планините, но следобед се очакват дъжд и сняг

Добри условия за туризъм в планините, но следобед се очакват дъжд и сняг
БТА

Планинските спасители оказаха помощ на дете с навехнат глезен в района на хижа "Алеко"

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст, цитирани от БТА.

В сутрешните часове облачността е разкъсана, вятърът е слаб, а температурите варират между 1 и 7 градуса. Съоръженията в планинските курорти не работят.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през деня облачността ще се увеличи. Следобед в планинските масиви на Западна България се очакват валежи от дъжд, а на височина над 2400 метра - и от сняг.

Вятърът ще бъде умерен, временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще достигнат около 16 градуса на 1200 метра и 8 градуса на 2000 метра надморска височина.

През изминалото денонощие планинските спасители са оказали помощ на дете с навехнат глезен в района на хижа "Алеко". Пострадалият турист е бил превързан и транспортиран до базата на спасителите.

От ПСС препоръчват на туристите да се съобразяват с променливите метеорологични условия и да бъдат подготвени за валежи и по-силен вятър във високите части на планините.

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