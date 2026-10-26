Кои са четиримата избрани представители в новия състав на ВСС?
Вчера се състоя втори тур на избора
Избирателната комисия обяви снощи четиримата нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите.
Това са Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София и Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура.
Вчера се състоя втори тур на избора. До него се стигна, тъй като на първия тур в събота нито един от 25-имата кандидати не получи подкрепата на повече от половината от действителните гласове.
От изборната комисия казаха, че нито един кандидат не е събрал повече от половината действителни гласове и на втория тур. Затова Законът за съдебната власт предвижда за избрани да се смятат четиримата кандидати с най-много гласове.
Така за членове на ВСС бяха определени Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.
На първия тур в събота гласуваха 1363 от общо 1567 прокурори с право на глас. Бяха отчетени 1350 действителни бюлетини. За избор още тогава бяха необходими най-малко 676 гласа. Най-голяма подкрепа получиха Пламен Петков с 479 гласа, Ивайло Илиев с 400, Красимира Филипова с 365 и Добринка Калчева с 337 гласа. Никой от кандидатите обаче не достигна необходимото мнозинство.
Кои са новите членове на ВСС?
Пламен Петков е прокурор в Софийската районна прокуратура. През 2021 г. се кандидатира за делегиран европейски прокурор, а през 2022 г. беше кандидат за член на ВСС. През 2025 г. беше изслушан по проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов – Нотариуса. Тогава каза, че Божанов е присъствал на коледно тържество на Софийската районна прокуратура през 2021 г., пише "Свободна точка".
Ивайло Илиев е прокурор в Окръжната прокуратура в Кюстендил. Той е сред учредителите на новото прокурорско сдружение, което се обяви за промени в системата. Работил е като делегиран европейски прокурор и в Евроюст. От май 2026 г. е национален експерт в структура на ЕС, която се занимава с организираната престъпност, киберпрестъпленията и дигиталните разследвания.
Ивайло Ангелов е прокурор в Апелативната прокуратура в София. На първия тур той получи 327 гласа и остана пети по резултат. На втория тур успя да влезе сред четиримата избрани представители на прокурорската квота.
Красимира Филипова е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Между 2020 и 2023 г. беше заместник на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Преди това беше заместник-министър на правосъдието.
Как се избира ВСС?
Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима – за съдийската колегия, и петима – за прокурорската колегия. Съдиите пък избират шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите – четирима за прокурорската, а следователите – един за прокурорската. Изборите на съдиите, следователите и парламента предстоят.