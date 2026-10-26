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100 години от Рилския водопровод: София почита инженера, който доведе водата от Рила

100 години от Рилския водопровод: София почита инженера, който доведе водата от Рила
УАСГ

В УАСГ отбелязват век от откриването на първата отсечка на съоръжението и 135 години от рождението на инж. Иван Иванов, останал в историята като един от най-значимите кметове на столицата

Сто години от откриването на първата отсечка на Рилския водопровод се навършиха на 24 октомври. По повод годишнината днес, 26 октомври, в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) ще се проведе тържествено честване, посветено и на 135-годишнината от рождението на главния проектант и строител на съоръжението - инж. Иван Иванов.

В началото на XX век бързото разрастване на София поставя сериозни предизвикателства пред водоснабдяването на града. Решението е изграждането на мащабен водопровод, който да доставя вода от Рила до столицата.

През 1923 г. е изготвен генералният проект, а две години по-късно е приет специален закон за изграждането на водопровода "Рила - София".

На 24 октомври 1926 г. е открита първата отсечка от село Бистрица до София. Строителството продължава още няколко години, като цялото трасе достига приблизително 82 километра и включва тунели, канали и тръбопроводи.

Официалното откриване на завършения Рилски водопровод се състои на 23 април 1933 г. на столичния стадион "Юнак", където хиляди софиянци стават свидетели на символичното пускане на рилската вода.

Зад мащабното инженерно начинание стои инж. Иван Иванов (1891-1965), който впоследствие става кмет на София и оставя значителна следа в благоустройството и модернизацията на града.

Юбилейното честване започва днес от 13:00 часа в аула "Максима" на УАСГ. Програмата включва исторически доклади, представяне на архивни документи и четири изложби, посветени на водопровода и неговия създател.

Сред участниците са представители на Българската академия на науките, Държавната агенция "Архиви", УАСГ и "Софийска вода".

Век след откриването на първата му отсечка Рилският водопровод остава символ на инженерната мисъл и далновидното планиране, които превръщат София в модерна европейска столица.

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