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Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му
Pixabay

40-годишният мъж е задържан за 24 часа, след като отказал да даде кръвна проба за химическо изследване

40-годишен мъж от Монтана е задържан, след като е установен да управлява автомобил с 2,34 промила алкохол в кръвта. Превозното средство е иззето, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Нарушението е установено около 1:30 часа на 26 октомври при полицейска проверка на булевард „Александър Стамболийски“ в града. Мъжът е управлявал собствения си автомобил „Ауди А4“, когато е бил спрян от служителите на реда.

Направеният тест с техническо средство е отчел 2,34 промила алкохол, което е значително над допустимата граница от 0,5 промила.

След проверката водачът е отведен в болница, където е отказал да предостави кръвна проба за химическо изследване. Той е задържан за срок до 24 часа, като му е съставен акт за установеното нарушение.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс, а оперативна полицейска група е извършила оглед на място.

От полицията уточняват, че от август 2023 г., когато влязоха в сила законовите промени за отнемане на превозни средства при управление след употреба на наркотични вещества или с над 1,2 промила алкохол, в област Монтана са иззети общо 157 моторни превозни средства.

Сред тях преобладават леките автомобили, но има и мотоциклети и селскостопанска техника.

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