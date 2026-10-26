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20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали

20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали
БТА

В София са регистрирани три тежки и 13 леки произшествия

Общо 12 пътнотранспортни произшествия с 20 ранени и без загинали са регистрирани в България през изминалото денонощие, съобщават от МВР на официалния си сайт.

В София са отчетени три тежки и 13 леки катастрофи. При инцидентите са пострадали четирима души.

От началото на месеца в страната са станали 521 тежки пътни произшествия. При тях 40 души са загубили живота си, а 643 са били ранени.

Общият брой на тежките катастрофи от началото на годината достига 5683. При тези инциденти са загинали 405 души, а други 7045 са получили наранявания.

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