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Спират движението по аварийния път в Пампорово

Спират движението по аварийния път в Пампорово
БТА

Днес започва асфалтирането на аварийния път

Днес започва асфалтирането на аварийния път в курорта „Пампорово”. Заради строителните дейности движението за всички превозни средства временно се спира със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов, съобщават от Община Смолян.

Ограничението ще остане в сила до пълното приключване на ремонта, отбелязва НОВА.

Полагането на новата настилка идва след среща, организирана от градоначалника на 16 октомври в сградата на общината. В нея участваха областният управител, представители на местния бизнес, работодатели, дружеството „Пампорово” АД и всички заинтересовани страни, имащи отношение към трасето.

По време на дискусията бяха обсъдени организацията на движението и възможните варианти за осигуряване на нормална проходимост и достъп до курорта, като тогава кметът пое ангажимент отсечката да бъде асфалтирана.

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