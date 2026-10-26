Германските медии: Оспорвана битка за президентския пост в България

Германските издания акцентират върху по-малката от очакваното преднина на Илияна Йотова пред Андрей Гюров на първия тур на президентските избори и върху различията между двамата кандидати по отношение на Русия и войната в Украйна.

Според „Шпигел“ резултатът от първия тур оставя отворен въпроса колко допълнителна подкрепа ще успее да привлече Гюров преди балотажа на 1 ноември. Кандидатът е подкрепян от реформистките либерално-консервативни опозиционни сили.

Изданието отбелязва, че войната в Украйна придава на предстоящия вот важно външнополитическо значение. Според публикацията изборът ще покаже дали България ще се придържа към по-категорична западна ориентация, каквато се очаква от Гюров, или ще заложи на позицията на Йотова, която нееднократно е подкрепяла прекратяването на конфликта чрез преговори.

„Франкфуртер алгемайне цайтунг“ също обръща внимание на сравнително малката разлика между двамата водещи кандидати в сравнение с прогнозите преди изборите. Вестникът отбелязва и третото място на Костадин Костадинов.

Изданието припомня, че около 6,5 милиона българи са имали право да гласуват за държавен глава с петгодишен мандат, като поставя акцент и върху ниската избирателна активност на първия тур.

Вестник „Тагесцайтунг“ също определя балотажа като решаващ за бъдещата външнополитическа посока на България. Според публикацията остава неясно как ще се преразпределят гласовете на избирателите, чиито кандидати не са достигнали до втория тур.

Изданието припомня, че Гюров е призовал Йотова на публичен дебат, но такъв не се е състоял преди първия тур. В изборната нощ той заяви, че страната се нуждае от активен президент, който да противодейства на концентрацията на власт.

„Тагесцайтунг“ разглежда и правомощията на българския държавен глава. Макар президентът да се избира пряко от гражданите и да е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, правомощията му са по-ограничени в сравнение с тези на френския президент. Сред тях е възможността да връща приети от парламента закони за ново обсъждане.

Германското издание обръща внимание и на позициите на правителството на премиера Румен Радев относно войната в Украйна. То припомня, че Радев се е обявил против създаването на трибунал за войната, аргументирайки се с това, че Русия не е победена, както и че наскоро е отказал участието на България в нова финансова помощ от ЕС за Киев.

На този фон германските медии представят предстоящия балотаж като избор между различни виждания за външнополитическия курс на България и ролята на президента в политическата система на страната.