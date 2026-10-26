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Велико Търново чества Димитровден и годишнината от въстанието на Асен и Петър

Велико Търново чества Димитровден и годишнината от въстанието на Асен и Петър
БТА

Отбелязват се 841 години от въстанието на болярите Петър и Асен

На Димитровден Велико Търново отбелязва 841 години от въстанието на болярите Петър и Асен. В църквата музей "Свети Димитър Солунски", където е обявено въстанието, има исторически анимации, излъчва се първият в страната интериорен светлинен спектакъл в храм, предава БНР.

Литийно шествие, водено от хоругви и иконата на свети Димитър Солунски, премина от църквата "Свети 40 мъченици" и по Владишкия мост стигна до църквата-музей, носеща името на светеца.

Тук през 1185 година болярите Петър и Асен обявяват въстанието и поставят началото на нова епоха от българска история и развитието на държавата, припомни историкът Йордан Райков.

С въстанието на Асен и Петър, с възстановяването на държавността започва цяла една поредица от събития, която довежда до формирането на онова, което днес наричаме Втора българска държава, тъй като техните наследници по-късно – и Калоян, и Иван Асен Втори през 1235 година, възстановявайки и Търновската патриаршия, успяват да завършат един цивилизационен акт на възстановяването на българската държавност, каза историкът.

Строителите, за които Димитровден е професионален празник, раздадоха курбан за здраве, свещеници отслужиха празнична литургия.

Асеневци успяват, защото са били едно цяло със своя народ, подчерта в двора на църквата музей "Св. Димитър" кметът на Велико Търново Даниел Панов, а граждани споделиха, че това е свят празник.

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