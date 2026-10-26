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Кремъл: Предстоящите преговори няма да спрат бойните действия

Кремъл: Предстоящите преговори няма да спрат бойните действия
АР/БТА

Москва заяви готовност за допълнително хуманитарно примирие

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че предстоящите тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничат възможността на участващите страни да продължат военните действия, съобщи Ройтерс.

По думите на Песков руските и украинските сили продължават взаимните си атаки въпреки договореността за подновяване на преговорния процес. Срещата се очаква да се състои след две седмици, като за място на разговорите се обсъждат Абу Даби и Швейцария.

Песков посочи, че руските въоръжени сили ще продължат ударите по обекти от украинския военнопромишлен комплекс, както и по съоръжения, които Москва определя като използвани за военни цели. Той заяви, че действията на украинската страна също продължават.

В същото време говорителят на Кремъл изрази готовност Москва да подкрепи допълнително хуманитарно примирие. Изявлението му идва след обявяването на подобна инициатива от първата дама на САЩ Мелания Тръмп за град Олешки в Южна Украйна, който се намира под руски контрол. Според информацията примирието трябва да влезе в сила утре.

Песков заяви, че Русия е готова да направи подобна стъпка по хуманитарни съображения. Той също така подчерта, че Москва оценява високо усилията на американските представители, участващи в преговорите, като специално открои ролята на Мелания Тръмп.

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