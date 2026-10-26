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Ламин Ямал е фаворит за трети пореден трофей „Копа“

Ламин Ямал е фаворит за трети пореден трофей „Копа“
АП/БТА

В Барселона очакват 19-годишният талант отново да бъде избран за най-добър млад футболист

В Барселона са убедени, че Ламин Ямал ще спечели трофея „Копа“ за най-добър млад футболист в света. Това съобщава El Partidazo de COPE часове преди церемонията по връчването на „Златната топка“ в Лондон.

Ако прогнозата се сбъдне, 19-годишният испански национал ще получи отличието за трета поредна година. Ямал триумфира в предишните две издания и може да се превърне в първия футболист с три награди „Копа“.

Звездата на каталунците е номинирана и за „Златната топка“. През 2025 година Ямал завърши на второ място след Усман Дембеле, а сега отново се очаква да бъде сред първите трима в крайното класиране.

Другият представител на Барселона сред кандидатите за трофея „Копа“ е Пау Кубарси. Младият централен защитник също е включен в списъка за „Златната топка“, но няма да присъства на церемонията.

Кубарси се нуждае от почивка и допълнително време за възстановяване, след като е доиграл загубеното с 1:2 Ел Класико срещу Реал Мадрид с повишена температура. Поради тази причина той е останал в Барселона и няма да пътува до Лондон.

Отсъствието му засили спекулациите, че клубът вече разполага с информация за победителя при младите футболисти. Официалните резултати обаче ще бъдат обявени едва по време на церемонията.

Ямал има шанс да постигне и нещо безпрецедентно - да стане първият играч, спечелил трофея „Копа“ и „Златната топка“ в една и съща година.

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