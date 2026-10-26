Как Мелания Тръмп влезе в ролята на миротворец и договори примирие между Русия и Украйна

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обяви, че е успяла да договори локално прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Споразумението обхваща украинския град Олешки и трябва да влезе в сила на 29 октомври. Основната му цел е да осигури хуманитарна помощ за местното население и да позволи евакуацията на възрастни хора и други цивилни, съобщава POLITICO.

Необичайната дипломатическа инициатива идва на фона на продължаващата вече четири години и половина война и поредицата неуспешни опити за постигане на трайно примирие между Москва и Киев.

Мелания Тръмп: Без моята намеса помощта щеше да бъде невъзможна

В официално изявление първата дама описа тежките условия, при които живеят жителите на Олешки.

„Хората в Олешки имат ограничен достъп до електричество, живеят сред минирани пътища и са подложени на редовни военни атаки“, заяви тя.

„Беше пределно ясно, че без моята намеса възможността за доставяне на хуманитарна помощ в града и евакуацията на възрастните хора би била невъзможна“, подчерта Мелания Тръмп.

Според съобщение на Белия дом тя лично е инициирала разговори с представители на Русия и Украйна.

В качеството си на специален посредник първата дама е съдействала за съгласуването на целите, сроковете, техническите процедури и условията на споразумението.

Руснаци и украинци ще участват в обща хуманитарна операция

Планът предвижда цивилни представители на двете страни да посещават жителите на Олешки по домовете им, за да установят от каква помощ се нуждаят.

На хората, които желаят да напуснат града, трябва да бъдат осигурени транспорт и съдействие за евакуация.

„Предполагам, че някои ще искат да отидат в Русия, а други – в Украйна“, заяви първата дама.

По думите ѝ спазването на примирието ще бъде наблюдавано от независима американска медийна организация.

Самоличността на организацията обаче не беше разкрита. Белият дом и Държавният департамент не са предоставили допълнителна информация по въпроса.

Киев приветства инициативата, но предупреждава за сложна операция

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец приветства участието на Мелания Тръмп в усилията за подпомагане на цивилното население.

„Днес целият свят знае за Олешки и ние правим всичко възможно, за да спасим нашите граждани, които се намират там“, заяви той.

Лубинец предупреди, че хуманитарната операция ще бъде изключително сложна и ще се осъществява на няколко етапа.

Към момента няма публично потвърждение от руското и украинското посолство във Вашингтон относно конкретните условия на договореното примирие.

Предишните договорки за прекратяване на огъня се провалиха

Новото споразумение идва само седмици след пореден неуспешен опит за ограничаване на бойните действия.

По-рано през октомври президентът Доналд Тръмп обяви договореност за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура.

Украйна обаче обвини Русия, че е нарушила примирието почти веднага след обявяването му.

Впоследствие двете страни продължиха да нанасят удари по енергийни обекти.

Това поставя въпроса дали новата инициатива на първата дама ще доведе до реално прекратяване на бойните действия в района на Олешки.

Тръмп: Жена ми иска да спасява деца

Президентът Доналд Тръмп похвали съпругата си за дипломатическите ѝ усилия.

„Това, което тя иска да направи, е да спасява деца. Това е нейният основен приоритет“, заяви той пред журналисти в Белия дом.

„И двете страни си сътрудничат с нея, така че тя върши много добра работа“, добави американският президент.

По думите му инициативата за примирието е дошла от самата Мелания.

„Те се свързаха и с двете страни и двете страни пожелаха това да се случи“, обясни Тръмп.

От завръщането на семейство Тръмп в Белия дом през 2025 г. първата дама е съдействала за събирането на 34 деца със семействата им, от които са били разделени заради войната, съобщиха от нейния офис.

Според екипа ѝ установените по време на тези хуманитарни усилия контакти са помогнали и за преговорите относно Олешки.

Междувременно Русия и Украйна осъществиха нова размяна на военнопленници – третия етап от процес, започнал през лятото.