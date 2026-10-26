Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик поздрави движението „Студентска листа“ за победата му на парламентарните избори в Сърбия и изрази увереност, че връзките между Белград и Баня Лука ще останат близки.

В публикация в социалната мрежа Екс Додик заяви, че резултатът от вота показва демократичния характер на сръбския народ. Той благодари на Александър Вучич за подкрепата и сътрудничеството през годините, като подчерта общите интереси и историческите връзки между сърбите от двете страни на река Дрина.

Додик увери, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да работят заедно по регионални и международни въпроси и ще запазят сътрудничеството си в различни институции и формати.

Победата на студентското движение беше приветствана и от настоящия президент на Република Сръбска Синиша Каран, както и от Саво Минич, посочен в предоставения текст като избран за президент на общите избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври.

Каран поздрави участниците в изборите и заяви, че очаква отношенията между Република Сръбска и Сърбия да продължат да се основават на общата идентичност, традиционните връзки и стремежа към мир и развитие.

Минич също поздрави сръбските граждани за изборите и победата на „Студентска листа“. По думите му стабилна Сърбия е важна за Република Сръбска и за мира в региона.

Поздравления отправи и Желка Цвиянович, избрана за втори мандат като представител на сърбите в тричленното Президиум на Босна и Херцеговина. Тя изрази надежда, че Сърбия ще продължи да се развива, а отношенията и сътрудничеството с Република Сръбска ще останат на високо равнище.

Регионалната телевизия Ен 1 отбелязва, че Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД), ръководен от Додик, традиционно си партнира със Сръбската прогресивна партия (СПП) на Вучич. Според местни експерти изборното поражение на СПП може да се отрази и на политическите позиции на СНСД в Босна и Херцеговина. Вучич е сред ключовите партньори на Додик, наред с бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

По данни на Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID), цитирани в предоставената информация, при паралелно преброяване с обработени 96% от протоколите „Студентска листа“ получава 140 депутатски места, а СПП на Вучич – 103. Двете формации са единствените, преминали изборния праг от 3%, като се очаква в парламента да влязат и представители на няколко партии на националните малцинства. Посочената избирателна активност е 69,3%.