Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия
АР/БТА

Лидерите в Баня Лука изразиха увереност, че сътрудничеството между Белград и Република Сръбска ще продължи

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик поздрави движението „Студентска листа“ за победата му на парламентарните избори в Сърбия и изрази увереност, че връзките между Белград и Баня Лука ще останат близки.

В публикация в социалната мрежа Екс Додик заяви, че резултатът от вота показва демократичния характер на сръбския народ. Той благодари на Александър Вучич за подкрепата и сътрудничеството през годините, като подчерта общите интереси и историческите връзки между сърбите от двете страни на река Дрина.

Додик увери, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да работят заедно по регионални и международни въпроси и ще запазят сътрудничеството си в различни институции и формати.

Победата на студентското движение беше приветствана и от настоящия президент на Република Сръбска Синиша Каран, както и от Саво Минич, посочен в предоставения текст като избран за президент на общите избори в Босна и Херцеговина на 4 октомври.

Каран поздрави участниците в изборите и заяви, че очаква отношенията между Република Сръбска и Сърбия да продължат да се основават на общата идентичност, традиционните връзки и стремежа към мир и развитие.

Минич също поздрави сръбските граждани за изборите и победата на „Студентска листа“. По думите му стабилна Сърбия е важна за Република Сръбска и за мира в региона.

Поздравления отправи и Желка Цвиянович, избрана за втори мандат като представител на сърбите в тричленното Президиум на Босна и Херцеговина. Тя изрази надежда, че Сърбия ще продължи да се развива, а отношенията и сътрудничеството с Република Сръбска ще останат на високо равнище.

Регионалната телевизия Ен 1 отбелязва, че Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД), ръководен от Додик, традиционно си партнира със Сръбската прогресивна партия (СПП) на Вучич. Според местни експерти изборното поражение на СПП може да се отрази и на политическите позиции на СНСД в Босна и Херцеговина. Вучич е сред ключовите партньори на Додик, наред с бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

По данни на Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID), цитирани в предоставената информация, при паралелно преброяване с обработени 96% от протоколите „Студентска листа“ получава 140 депутатски места, а СПП на Вучич – 103. Двете формации са единствените, преминали изборния праг от 3%, като се очаква в парламента да влязат и представители на няколко партии на националните малцинства. Посочената избирателна активност е 69,3%.

Още по темата

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Зеленски: Победата на студентите в Сърбия е нова страница в историята на страната

Зеленски: Победата на студентите в Сърбия е нова страница в историята на страната

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с празнуващи сърби в Белград

Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с празнуващи сърби в Белград

Йотова и Вълчев печелят вота в Кипър, но отново при слаба активност

Йотова и Вълчев печелят вота в Кипър, но отново при слаба активност

Вероятният бъдещ премиер на Сърбия: Ще подобрим отношенията със съседните държави

Вероятният бъдещ премиер на Сърбия: Ще подобрим отношенията със съседните държави

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Водещи

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Току-що
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 2 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 8 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 11 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 17 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 23 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 24 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 28 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 33 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 34 минути
Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за порои е обявен в две области за утре

  • Преди 34 минути