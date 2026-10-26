Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че победата на „Студентската листа“ на парламентарните избори в Сърбия поставя пред новите политически лидери сериозни отговорности. Той изрази надежда за подобряване на отношенията между Загреб и Белград.

Пленкович посочи, че изборните резултати очертават нова политическа ситуация в Сърбия и показват необходимостта от решения на проблемите в страната.

Хърватският министър-председател съобщи, че е разговарял с представител на студентското движение и го е поздравил за изборния успех. По думите му посланията на победителите са били умерени, а пред тях стои задачата да поемат отговорност за управлението и бъдещето на страната.

Пленкович изрази надежда, че отношенията със съседните държави ще бъдат сред приоритетите на новото ръководство в Белград. Той обаче отбеляза, че все още не е ясно как ще бъде формирана изпълнителната власт.

Хърватският премиер коментира и решението на Александър Вучич да признае изборното поражение. Според него това създава предпоставки за мирно протичане на политическия преход, въпреки че продължителността му остава неясна.

По отношение на бъдещето на Сръбската прогресивна партия в Европейската народна партия Пленкович заяви, че засега не може да даде конкретна оценка за следващите стъпки.

Изявленията си хърватският премиер направи пред журналисти в Загреб по време на церемония по полагането на основния камък на новата Национална детска болница.