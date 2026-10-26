Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Условията по прехвърлянето на служители към частния жп превозвач "Ивкони Експрес" обсъди министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща със синдикалните организации в железопътния транспорт и ръководството на „Български държавни железници“ (БДЖ), съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Приоритет, според Пеев, е гарантирането на добри условия на труд и сигурност за служителите.

В рамките на срещата беше обсъден анализът на договора, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проверките по него са извършени от звеното за вътрешен одит, Инспектората и правния екип на министерството при стриктно спазване на процедурите и правилата за одитиране и инспекция.

Акцент в разговора със синдикатите беше поставен върху кадровото обезпечаване и осигуряването на висококвалифициран персонал. Министърът подчерта, че при съществуващия недостиг на кадри в сектора не е достатъчно само да се попълни числеността с неквалифициран състав, а е задължително да се гарантира точно определена бройка и квалификация на работещите, за да се изпълнят ангажиментите към държавата.

Предстои петте сформирани работни групи да представят резултатите от обсъждането на конкретни казуси, свързани с подвижния състав, персонала и социалните условия. Те бяха сформирани на 16 октомври със задачата да разгледат в двуседмичен срок въпросите за подвижния състав, преместването на персонал, базите и поддръжката, графика на движение и продажбата на билети.

Съгласно подписаните на 11 февруари тази година договори от тогавашния министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, „БДЖ - Пътнически превози“ ще осигурява жп превозите в западния регион на България, а „Ивкони Експрес“ останалите два региона – северен и южен. Сключените тогава договори са за срок от 12 години.