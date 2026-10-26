Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Тежка катастрофа с пострадали е станала на пътя Бургас-Средец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 октомври в района на разклона за село Черни връх.

79-годишен шофьор не е спрял на знак "СТОП" и е отнел предимството на кола с 36-годишен водач.

Пострадали са 77-годишна жена - настанена е в болница с опасност за живота и двамата сина на водача - на 3 и 5 години, които са прегледани и са освободени.

Общо 12 пътнотранспортни произшествия с 20 ранени и без загинали са регистрирани в България през изминалото денонощие, съобщават от МВР на официалния си сайт.

В София са отчетени три тежки и 13 леки катастрофи. При инцидентите са пострадали четирима души.

От началото на месеца в страната са станали 521 тежки пътни произшествия. При тях 40 души са загубили живота си, а 643 са били ранени.

Общият брой на тежките катастрофи от началото на годината достига 5683. При тези инциденти са загинали 405 души, а други 7045 са получили наранявания.