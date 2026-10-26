Новини
Търси
Подкаст
Общество

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота
БТА

Инцидентът е станал на 25 октомври в района на разклона за село Черни връх

Тежка катастрофа с пострадали е станала на пътя Бургас-Средец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 октомври в района на разклона за село Черни връх.

79-годишен шофьор не е спрял на знак "СТОП" и е отнел предимството на кола с 36-годишен водач.

Пострадали са 77-годишна жена - настанена е в болница с опасност за живота и двамата сина на водача - на 3 и 5 години, които са прегледани и са освободени.

Общо 12 пътнотранспортни произшествия с 20 ранени и без загинали са регистрирани в България през изминалото денонощие, съобщават от МВР на официалния си сайт.

В София са отчетени три тежки и 13 леки катастрофи. При инцидентите са пострадали четирима души.

От началото на месеца в страната са станали 521 тежки пътни произшествия. При тях 40 души са загубили живота си, а 643 са били ранени.

Общият брой на тежките катастрофи от началото на годината достига 5683. При тези инциденти са загинали 405 души, а други 7045 са получили наранявания.

Още по темата

20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали

20 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие, няма загинали

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог

Катастрофа ограничи временно движението по пътя Симитли - Разлог

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Поръчват и плащат, но не получават нищо: КЗП отчита ръст на онлайн измамите

Поръчват и плащат, но не получават нищо: КЗП отчита ръст на онлайн измамите

"Пирогов" по повод починалото 10-годишно дете: Взети са всички мерки за спасяване на дете с травми, несъвместими с живота

"Пирогов" по повод починалото 10-годишно дете: Взети са всички мерки за спасяване на дете с травми, несъвместими с живота

УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата

УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата

Водещи

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

  • Преди 7 минути
Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

  • Преди 23 минути
Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

  • Преди 33 минути
Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

  • Преди 38 минути
Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

  • Преди 54 минути
Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

  • Преди 1 час
Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

  • Преди 1 час
Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

  • Преди 1 час
ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

  • Преди 1 час
Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

  • Преди 2 часа