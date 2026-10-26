Новооткрит надпис свидетелства за престижа на Акве калиде в древността

Императорският надпис, открит тази година при консервационни и реставрационни дейности в античния термален комплекс Акве калиде, вече е разчетен и научно интерпретиран от епиграфа гл. ас. д-р Николай Шаранков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Текстът е разположен върху постамента на статуя на император Траян (98–117 г. сл. Хр.), издигната тук през 100 г. Проучванията на знаковия обект се ръководят от доц. д-р Димчо Момчилов.

Надписът започва с пълната титулатура на императора, както е било прието в римско време. Траян е представен като син на божествения Нерва, своя предшественик, който го осиновява. Следват титлите император, Цезар, Август, Германик, дадени му заради победите над германските племена, върховен жрец, носител на трибунската власт и „Баща на отечеството“.

Посочената пета консулска длъжност позволява надписът да бъде датиран точно в 100 г. От него става ясно и кой е поръчал статуята. Решението е взето от градския съвет, устроен по образеца на римския Сенат, на римската колония Деултум, чиито останки се намират край днешното село Дебелт.

Текстъ е изписан на латински, което също е показателно за връзката му с Рим. В този край на Тракия се е говорило предимно на гръцки език и повечето надписи от Акве калиде са на гръцки. Но латинският е бил езикът на римската власт и администрация.