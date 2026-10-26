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УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата

УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата
Снимка: БТА

Двете дела бяха насрочени от съда за 27 и 28 октомври

Административният съд във Варна прекрати производствата по двете дела на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св.Марина“ срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от пресцентъра на съда.

Причината за прекратяване на двете дела е оттеглянето на исковите молби, подадени от ръководството на лечебното заведение.

По едното от тях болницата претендира за неизплатени суми за извършена медицинска дейност за периода от 1 юни до 31 юли тази година. Искът бе за общ размер от 1 156 066,40 евро главница, заедно с лихвите за забавянето. 

По другото дело лечебното заведение предяви иск за 1 904 871,07 евро главница, неразплатени по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, заедно с 63 504 евро мораторна лихва, както и законната лихва върху главницата за извършена медицинска дейност за периода от октомври 2025 г. до май 2026 г.

Двете дела бяха насрочени от съда за 27 и 28 октомври.

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