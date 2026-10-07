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Съдът остави в ареста декана, обвинена по разследването за източване на НЗОК

Съдът остави в ареста декана, обвинена по разследването за източване на НЗОК
БТА

Мариела Генева-Попова е обвиняема по разследването за предполагаемо източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова - декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив и началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги". Тя е сред обвиняемите по разследването за предполагаемо неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации.

Заедно с нея пред съда се изправи и Андриан Белов, счетоводител в частен медицински център, който беше освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро.

Третият обвиняем, за когото прокуратурата поиска постоянно задържане, е 82-годишен лекар. Той е получил сериозен здравословен проблем и е освободен с мярка "подписка".

По-рано през деня наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че Генева-Попова е направила самопризнания и е потвърдила обвиненията на прокуратурата. По думите му тя ще напусне Клиниката по ревматология, както и поста си в Медицинския университет.

В следващите дни разследващите оповестиха данни за фиктивни хоспитализации и отчитане на медицинска дейност пред НЗОК, като при акцията бяха извършени десетки претърсвания в Пловдив, Карлово и Кричим. Проверени бяха две клиники и два медицински центъра.

Според прокуратурата са установени случаи, при които лица, записани като хоспитализирани, изобщо не са посещавали клиниката или са отивали единствено за вземане на кръв. Разследващите съобщиха и за случаи, при които медицински служители са давали кръв вместо пациенти.

Нови данни по случая сочат и към предполагаеми нарушения при изписването на скъпоструващи лекарства и възможни проблеми при клинични изпитвания.

Здравното министерство обяви проверки, а разследването продължава, като предстои да бъде установен пълният размер на евентуално причинените щети и ролята на всеки от обвиняемите.

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