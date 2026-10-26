Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Фенове на Реал Мадрид посрещнаха Моуриньо като герой след Ел Класико

Фенове на Реал Мадрид посрещнаха Моуриньо като герой след Ел Класико
АП/БТА

Около 100 привърженици очакваха португалския треньор във Валдебебас в 02:00 часа след победата над Барселона

Ранните часове на понеделник се превърнаха в истински празник в тренировъчния комплекс „Валдебебас“. Фенове на Реал Мадрид организираха емоционално посрещане на Жозе Моуриньо и футболистите след победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико.

Около 100 привърженици очакваха отбора в 02:00 часа, след като самолетът на „белите“ се завърна от Барселона. Празненствата бяха заснети от камерите на популярното испанско предаване „Ел Чирингито“.

Феновете приветстваха автобуса на Реал с песни и скандирания, а специално внимание беше отделено на Моуриньо. Португалският специалист беше посрещнат като герой след успеха на „Камп Ноу“.

При напускането на комплекса треньорът не се ограничи само с поздрав към събралите се запалянковци. Моуриньо се включи в аплодисментите и използва клаксона на автомобила си, за да им благодари за подкрепата.

Победата над Барселона беше осигурена от Килиан Мбапе, който отбеляза и двете попадения за Реал. Французинът първо откри резултата, а три минути преди края донесе трите точки на мадридчани.

С успеха Реал нанесе първа шампионатна загуба на каталунците през сезона и съкрати изоставането си от върха на три точки. Резултатът допълнително засили увереността в отбора и връзката между Моуриньо и привържениците.

Още по темата

Килиан Мбапе наказа Барселона и донесе на Реал Мадрид победа в Ел Класико

Килиан Мбапе наказа Барселона и донесе на Реал Мадрид победа в Ел Класико

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Лапорта нападна Реал Мадрид преди Ел Класико

Лапорта нападна Реал Мадрид преди Ел Класико

Хетафе потвърди интереса си към още един бивш капитан на Реал Мадрид

Хетафе потвърди интереса си към още един бивш капитан на Реал Мадрид

Мбапе поведе Реал Мадрид към разгром преди Ел Класико

Мбапе поведе Реал Мадрид към разгром преди Ел Класико

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

Яник Синер обяви завръщането си на корта за Six Kings Slam

Яник Синер обяви завръщането си на корта за Six Kings Slam

Левски компенсира феновете с ваучери след намалението на билетите

Левски компенсира феновете с ваучери след намалението на билетите

Водещи

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

  • Преди 10 минути
Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

  • Преди 26 минути
Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

  • Преди 36 минути
Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

  • Преди 41 минути
Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

  • Преди 58 минути
Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

  • Преди 1 час
Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

  • Преди 1 час
Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

  • Преди 2 часа
ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

  • Преди 2 часа
Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

  • Преди 2 часа