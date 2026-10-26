Фенове на Реал Мадрид посрещнаха Моуриньо като герой след Ел Класико

Ранните часове на понеделник се превърнаха в истински празник в тренировъчния комплекс „Валдебебас“. Фенове на Реал Мадрид организираха емоционално посрещане на Жозе Моуриньо и футболистите след победата с 2:1 над Барселона в Ел Класико.

Около 100 привърженици очакваха отбора в 02:00 часа, след като самолетът на „белите“ се завърна от Барселона. Празненствата бяха заснети от камерите на популярното испанско предаване „Ел Чирингито“.

Феновете приветстваха автобуса на Реал с песни и скандирания, а специално внимание беше отделено на Моуриньо. Португалският специалист беше посрещнат като герой след успеха на „Камп Ноу“.

При напускането на комплекса треньорът не се ограничи само с поздрав към събралите се запалянковци. Моуриньо се включи в аплодисментите и използва клаксона на автомобила си, за да им благодари за подкрепата.

Победата над Барселона беше осигурена от Килиан Мбапе, който отбеляза и двете попадения за Реал. Французинът първо откри резултата, а три минути преди края донесе трите точки на мадридчани.

С успеха Реал нанесе първа шампионатна загуба на каталунците през сезона и съкрати изоставането си от върха на три точки. Резултатът допълнително засили увереността в отбора и връзката между Моуриньо и привържениците.