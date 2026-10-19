Хетафе потвърди интереса си към още един бивш капитан на Реал Мадрид

Президентът на Хетафе Анхел Торес потвърди, че клубът разглежда възможността да привлече бившия капитан на Реал Мадрид Серхио Рамос.

40-годишният защитник е свободен агент, след като през януари 2026 година напусна мексиканския Монтерей. Според Торес Рамос вече е включен в списъка с потенциални попълнения на клуба.

„Брат му, който е и негов агент, разговаря с мен. Серхио е в списъка с възможни нови попълнения. Може да се присъедини към нас. Това е нещо, към което се стремим от известно време“, заяви президентът пред вестник AS.

Въпреки интереса към световния и европейски шампион привличането на централен защитник не е основният приоритет на старши треньора Хосе Бордалас. Наставникът настоява най-вече за подсилване по фланговете на атаката, тъй като в момента разполага с шестима опитни футболисти в центъра на отбраната.

Последният отбор на Рамос беше Монтерей. Преди това испанецът носи екипите на Севиля, Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, като най-големите успехи в клубната му кариера са свързани с престоя на „Сантиаго Бернабеу“.

Ако трансферът бъде осъществен, Рамос може да се събере в Хетафе с друг бивш капитан на Реал Мадрид - Дани Карвахал.