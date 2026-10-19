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Хетафе потвърди интереса си към още един бивш капитан на Реал Мадрид

Хетафе потвърди интереса си към още един бивш капитан на Реал Мадрид
АП/БТА

Президентът Анхел Торес е разговарял с агента на Серхио Рамос, който може да се събере с Дани Карвахал

Президентът на Хетафе Анхел Торес потвърди, че клубът разглежда възможността да привлече бившия капитан на Реал Мадрид Серхио Рамос.

40-годишният защитник е свободен агент, след като през януари 2026 година напусна мексиканския Монтерей. Според Торес Рамос вече е включен в списъка с потенциални попълнения на клуба.

„Брат му, който е и негов агент, разговаря с мен. Серхио е в списъка с възможни нови попълнения. Може да се присъедини към нас. Това е нещо, към което се стремим от известно време“, заяви президентът пред вестник AS.

Въпреки интереса към световния и европейски шампион привличането на централен защитник не е основният приоритет на старши треньора Хосе Бордалас. Наставникът настоява най-вече за подсилване по фланговете на атаката, тъй като в момента разполага с шестима опитни футболисти в центъра на отбраната.

Последният отбор на Рамос беше Монтерей. Преди това испанецът носи екипите на Севиля, Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, като най-големите успехи в клубната му кариера са свързани с престоя на „Сантиаго Бернабеу“.

Ако трансферът бъде осъществен, Рамос може да се събере в Хетафе с друг бивш капитан на Реал Мадрид - Дани Карвахал.

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