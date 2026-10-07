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Трансферът на Дани Карвахал в Хетафе пропадна за 24 часа

Трансферът на Дани Карвахал в Хетафе пропадна за 24 часа
АП/БТА

Президентът Анхел Торес потвърди, че преговорите са прекратени, въпреки че защитникът вече е преминал медицински прегледи

Преминаването на Дани Карвахал в Хетафе е пропаднало само ден след като сделката изглеждаше почти завършена. Президентът на клуба Анхел Торес обяви пред El Chiringuito, че към момента няма споразумение между страните.

„Засега не знаем нищо. Няма нищо“, заяви Торес, когато беше попитан за евентуалното привличане на бившия защитник на Реал Мадрид.

На въпроса дали трансферът окончателно е пропаднал, президентът на Хетафе отговори категорично: „Всичко пропадна“.

Развоят е изненадващ, тъй като само ден по-рано Торес обяви пред DAZN, че 34-годишният Карвахал вече е преминал медицинските прегледи и се очаква да се присъедини към отбора още същия следобед.

„Остава само Ла Лига и аз да стигнем до споразумение“, каза тогава ръководителят.

Карвахал е свободен агент след раздялата си с Реал Мадрид през юни. Според информацията той е бил готов да направи сериозни финансови компромиси, за да улесни преминаването си в Хетафе.

Сделката обаче е трябвало да бъде съобразена с ограниченията на финансовия контрол в испанското първенство. Именно тези изисквания вероятно са се оказали основната пречка пред завършването на трансфера.

Старши треньорът Хосе Бордалас е настоявал за привличането на опитния десен защитник, но при настоящите условия Карвахал няма да стане футболист на Хетафе.

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