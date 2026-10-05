Арда Гюлер се разбра с Реал Мадрид за нов договор до 2032 година
Турският национал ще получи сериозно увеличение на заплатата, твърди Фабрицио Романо
Реал Мадрид е постигнал споразумение с Арда Гюлер за продължаване на неговия договор до лятото на 2032 година, съобщава трансферният специалист Фабрицио Романо.
Настоящият контракт на 21-годишния турски национал е до 2029 година. Според него Гюлер получава по 5,2 милиона евро брутно на сезон.
Новото споразумение ще удължи престоя му на „Сантиаго Бернабеу“ с още три години и ще му осигури значително увеличение на възнаграждението.
Към момента Реал Мадрид не е обявил официално подновяването на договора.
Испанският гранд работи и по задържането на още няколко основни футболисти. Преговорите с вратаря Тибо Куртоа са в напреднала фаза и се очаква да приключат успешно.
Ръководството на Реал води разговори и с представителите на английския национал Джуд Белингам за нов контракт.