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Лионел Меси пропуска церемонията за „Златната топка“

Лионел Меси пропуска церемонията за „Златната топка“
АП/БТА

Осемкратният носител на наградата е сред 30-те номинирани, но според медийна информация няма да присъства в Лондон

Звездата на Интер Маями Лионел Меси няма да присъства на церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 година, съобщава The Touchline. Към момента информацията не е потвърдена официално от футболиста или организаторите.

Аржентинецът попадна сред 30-те претенденти за най-престижното индивидуално отличие във футбола. Церемонията ще се проведе тази вечер в „Лондон Паладиум“, като за първи път домакин ще бъде град извън Франция.

Меси е рекордьор с осем спечелени „Златни топки“. Последният му триумф беше през 2023 година, когато изпревари Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Въпреки че вече е на 39 години, нападателят продължава да поддържа впечатляваща резултатност. През сезон 2025/26 той записа 33 мача във всички турнири, в които отбеляза 29 гола и направи 15 асистенции.

Меси имаше водеща роля и за представянето на Аржентина на Световното първенство през 2026 година. Той се отчете с осем попадения и четири асистенции в осем срещи, а действащият тогава световен шампион достигна до финала.

Аржентинците обаче не успяха да защитят титлата си, след като загубиха решителния двубой срещу Испания с 0:1 след продължения.

Юбилейната 70-а церемония за „Златната топка“ започва в 20:00 часа по Гринуич. Домакинството на Лондон е избрано в чест на англичанина Стенли Матюс, който през 1956 година става първият носител на наградата.

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