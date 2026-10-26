Лионел Меси пропуска церемонията за „Златната топка“

Звездата на Интер Маями Лионел Меси няма да присъства на церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 година, съобщава The Touchline. Към момента информацията не е потвърдена официално от футболиста или организаторите.

Аржентинецът попадна сред 30-те претенденти за най-престижното индивидуално отличие във футбола. Церемонията ще се проведе тази вечер в „Лондон Паладиум“, като за първи път домакин ще бъде град извън Франция.

Меси е рекордьор с осем спечелени „Златни топки“. Последният му триумф беше през 2023 година, когато изпревари Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Въпреки че вече е на 39 години, нападателят продължава да поддържа впечатляваща резултатност. През сезон 2025/26 той записа 33 мача във всички турнири, в които отбеляза 29 гола и направи 15 асистенции.

Меси имаше водеща роля и за представянето на Аржентина на Световното първенство през 2026 година. Той се отчете с осем попадения и четири асистенции в осем срещи, а действащият тогава световен шампион достигна до финала.

Аржентинците обаче не успяха да защитят титлата си, след като загубиха решителния двубой срещу Испания с 0:1 след продължения.

Юбилейната 70-а церемония за „Златната топка“ започва в 20:00 часа по Гринуич. Домакинството на Лондон е избрано в чест на англичанина Стенли Матюс, който през 1956 година става първият носител на наградата.