"Пирогов" по повод починалото 10-годишно дете: Взети са всички мерки за спасяване на дете с травми, несъвместими с живота

Предприети са всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на дете след диагностицирани в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота. Това съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" по повод трагичен инцидент с 10-годишно дете, транспортирано в лечебното заведение от спешен екип от Етрополе на 24 октомври.

Детето е транспортирано с данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина.

Същият ден дежурен екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател в болница "Пирогов" с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.

От болницата оказват цялостно съдействие на компетентните органи. С оглед на провежданите следствени действия и законовите изисквания, към момента не може да бъде предоставена допълнителна информация от лечебното заведение.

Ръководството и целият екип на болницата поднасят своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките, както и на приятелите и съучениците на детето.