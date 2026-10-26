Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Пирогов" по повод починалото 10-годишно дете: Взети са всички мерки за спасяване на дете с травми, несъвместими с живота

"Пирогов" по повод починалото 10-годишно дете: Взети са всички мерки за спасяване на дете с травми, несъвместими с живота
БТА

От болницата оказват цялостно съдействие на компетентните органи

Предприети са всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на дете след диагностицирани в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота. Това съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" по повод трагичен инцидент с 10-годишно дете, транспортирано в лечебното заведение от спешен екип от Етрополе на 24 октомври.

Детето е транспортирано с данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина.

Същият ден дежурен екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател в болница "Пирогов" с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.

От болницата оказват цялостно съдействие на компетентните органи. С оглед на провежданите следствени действия и законовите изисквания, към момента не може да бъде предоставена допълнителна информация от лечебното заведение.

Ръководството и целият екип на болницата поднасят своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките, както и на приятелите и съучениците на детето.

Още по темата

10-годишно дете почина в „Пирогов“: Родителите обвиняват лекарите, прокуратурата започна разследване

10-годишно дете почина в „Пирогов“: Родителите обвиняват лекарите, прокуратурата започна разследване

„Пирогов“: Между 30% и 50% от пострадалите при инциденти с тротинетки са с черепно-мозъчни травми

„Пирогов“: Между 30% и 50% от пострадалите при инциденти с тротинетки са с черепно-мозъчни травми

Изписват от "Пирогов" 12-годишното дете, ранено тежко при инцидент с тротинетка в Лясковец

Изписват от "Пирогов" 12-годишното дете, ранено тежко при инцидент с тротинетка в Лясковец

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Поръчват и плащат, но не получават нищо: КЗП отчита ръст на онлайн измамите

Поръчват и плащат, но не получават нищо: КЗП отчита ръст на онлайн измамите

УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата

УМБАЛ „Св.Марина“ оттегли исковите си молби срещу Касата

Иззеха цигари без бандерол за близо 2 млн. евро на магистрала „Струма“

Иззеха цигари без бандерол за близо 2 млн. евро на магистрала „Струма“

Водещи

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

  • Преди 7 минути
Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

  • Преди 24 минути
Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

  • Преди 34 минути
Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

  • Преди 38 минути
Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

  • Преди 55 минути
Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

  • Преди 1 час
Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

  • Преди 1 час
Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

  • Преди 1 час
ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

  • Преди 1 час
Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

  • Преди 2 часа