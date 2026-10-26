Карлос Алкарас повежда Испания към седма Купа „Дейвис“

Карлос Алкарас ще бъде лидер на Испания във финалната осмица на Купа „Дейвис“, която ще се проведе между 24 и 29 ноември в италианския град Болоня.

Световният номер 3 попадна в състава заедно с Рафаел Ходар, Алехандро Давидович Фокина, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс. Испанската федерация обяви официално петимата избраници на капитана Давид Ферер.

Давидович Фокина влиза в тима в отлична форма, след като спечели турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Очаква се Алкарас и Ходар да бъдат основните варианти за мачовете на сингъл, а Гранойерс и Мартинес да оформят двойката.

„Без съмнение разполагаме с много добър отбор с Карлос Алкарас, Рафа Ходар и Давидович, както и с добра двойка в лицето на Марсел Гранойерс и Педро Мартинес“, заяви Ферер.

За бившия номер 3 в света това ще бъде последният турнир като капитан на Испания. След края на надпреварата той ще напусне поста, а от януари отборът ще бъде воден от бившия специалист на двойки Марк Лопес.

„Ние сме сред фаворитите за спечелването на Купа „Дейвис“, но това няма особено значение. Винаги е по-добре да разполагаш с най-добрите играчи“, добави Ферер.

Испания ще започне участието си с четвъртфинал срещу Австрия на 26 ноември. При победа тимът ще срещне в полуфиналите спечелилия сблъсъка между Великобритания и Германия.

В другата половина на схемата Италия ще играе срещу Република Корея, а Чехия ще се изправи срещу Канада. Испанците преследват своя седми трофей в турнира и първи след триумфа в Мадрид през 2019 година.