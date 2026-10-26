Левски компенсира феновете с ваучери след намалението на билетите

Левски обяви готов механизъм за компенсация на привържениците, закупили пакетни билети за четирите домакинства на отбора в основната фаза на Лига Европа.

Решението идва след намаляването на цените на единичните пропуски за оставащите три срещи след двубоя със Залцбург. Целта е притежателите на пакетни билети да запазят първоначално предвидената отстъпка от 20%.

Всеки фен ще получи като ваучер разликата между заплатената сума и сбора от новите единични цени за оставащите три домакинства, като бъде отчетено намалението за закупения пакет.

Компенсацията ще може да се използва за продукти от официалния магазин на Левски или за подновяване на абонаментната карта за пролетния дял от първенството. Ваучерите ще важат както онлайн, така и във физическия магазин на клуба.

Специално създадената платформа ще бъде отворена на 9 ноември. Тогава Левски ще публикува подробни инструкции за активирането и използването на ваучерите.

Размерът на компенсацията ще бъде различен според вида на закупения пакетен билет. Конкретните стойности също ще бъдат съобщени при старта на кампанията.

Ваучерите ще останат активни до края на април, като след този срок неизползваните суми няма да бъдат достъпни.

„Благодарим ви отново за невероятната подкрепа, която ни давате. Вярваме, че ни чакат още много незабравими европейски вечери заедно“, написаха от Левски.