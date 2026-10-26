Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левски компенсира феновете с ваучери след намалението на билетите

Левски компенсира феновете с ваучери след намалението на билетите
Facebook/ PFC Levski

Притежателите на пакетни пропуски за Лига Европа ще могат да използват сумите в клубния магазин или за подновяване на абонаментна карта

Левски обяви готов механизъм за компенсация на привържениците, закупили пакетни билети за четирите домакинства на отбора в основната фаза на Лига Европа.

Решението идва след намаляването на цените на единичните пропуски за оставащите три срещи след двубоя със Залцбург. Целта е притежателите на пакетни билети да запазят първоначално предвидената отстъпка от 20%.

Всеки фен ще получи като ваучер разликата между заплатената сума и сбора от новите единични цени за оставащите три домакинства, като бъде отчетено намалението за закупения пакет.

Компенсацията ще може да се използва за продукти от официалния магазин на Левски или за подновяване на абонаментната карта за пролетния дял от първенството. Ваучерите ще важат както онлайн, така и във физическия магазин на клуба.

Специално създадената платформа ще бъде отворена на 9 ноември. Тогава Левски ще публикува подробни инструкции за активирането и използването на ваучерите.

Размерът на компенсацията ще бъде различен според вида на закупения пакетен билет. Конкретните стойности също ще бъдат съобщени при старта на кампанията.

Ваучерите ще останат активни до края на април, като след този срок неизползваните суми няма да бъдат достъпни.

„Благодарим ви отново за невероятната подкрепа, която ни давате. Вярваме, че ни чакат още много незабравими европейски вечери заедно“, написаха от Левски.

Още по темата

Левски донесе 55% от точките на България в европейските турнири

Левски донесе 55% от точките на България в европейските турнири

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Левски и ЦСКА в Европа 2026/27: резултатите се подобряват, но следващите мачове ще покажат устойчивостта

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Левски сред водещите отбори по победи в Европа този сезон

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

Яник Синер обяви завръщането си на корта за Six Kings Slam

Яник Синер обяви завръщането си на корта за Six Kings Slam

Карлос Алкарас повежда Испания към седма Купа „Дейвис“

Карлос Алкарас повежда Испания към седма Купа „Дейвис“

Водещи

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

  • Преди 10 минути
Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

  • Преди 27 минути
Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

  • Преди 37 минути
Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

  • Преди 42 минути
Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

Комисия на ООН с тежки обвинения срещу Русия и Израел

  • Преди 58 минути
Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

  • Преди 1 час
Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

Майк Тайсън пристигна в Истанбул за участие в турски сериал

  • Преди 1 час
Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

  • Преди 2 часа
ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

  • Преди 2 часа
Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

ЦИК при 100% готови протоколи: Почти 3% е разликата Йотова срещу Гюров - 34.75% на 31.95%

  • Преди 2 часа