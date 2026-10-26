Яник Синер обяви завръщането си на корта за Six Kings Slam

Яник Синер обяви, че ще се завърне на корта за демонстративния турнир Six Kings Slam. Италианецът потвърди участието си с публикация в социалните мрежи.

Надпреварата първоначално трябваше да се проведе през октомври, но беше отложена заради усложнената обстановка в Саудитска Арабия. Новите дати са 27, 28 и 30 декември.

Промяната позволи на Синер да преразгледа решението си. На 6 октомври той прекрати преждевременно сезон 2026 заради продължаващи болки в дясното коляно и първоначално се оттегли от демонстративния турнир.

Световният номер 1 не е играл официален мач от 12 юли, когато спечели титлата на „Уимбълдън“. Заради травмата той пропусна цялата втора половина от сезона, включително Откритото първенство на САЩ и азиатските турнири.

Синер няма да участва и във Финалите на ATP в Торино през ноември. Продължителното му отсъствие поставя под сериозна заплаха първото място в световната ранглиста, към което се е устремил Александър Зверев.

Six Kings Slam ще бъде първият тест за състоянието на коляното на италианеца преди началото на сезон 2027. Основната му цел остава пълно възстановяване за Откритото първенство на Австралия през януари.

Синер спечели първите две издания на демонстративния турнир през 2024 и 2025 година, като и в двата финала победи Карлос Алкарас. Той има шест победи от шест мача в надпреварата.

Турнирът в Рияд предлага един от най-големите наградни фондове в тениса. Всеки участник получава гарантирана сума, а шампионът може да заработи общо над 5 милиона евро.