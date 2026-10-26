Мирчев загатна, че от 1 януари се готви голямо поскъпване на тока

От 1 януари се готви голямо поскъпване на тока. В момента се колебаят с 10 - 12 или 14% да бъде. Това заяви депутатът от ДБ Ивайло Мирчев пред БТВ.

Той обясни, че управляващите от ПБ били всички предходни свои колеги с цената на километър магистрала.

"Много пъти сме критикували ГЕРБ, много пъти сме критикували за тънкия асфалт, как изчезват пари за магистрала и т.н. Сега, за 2,7 км на 6 октомври от регионалния министър (Иван Шишков - б.р.) е определена цена от 108 млн. евро. Това означава, че мантинелите ще ги правят от платина или ще втъкават платинена нишка в асфалта", каза Мирчев.