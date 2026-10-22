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Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт
Снимка: БТА

Третата лента на Прохода на Републиката и част от водопровода на Омуртаг са незаконни, призна той

В един сайт - редит дни преди да изтече срока за обществено обсъждане на промени в Закона за утройство на територията и търпимостта прави апел да копира готово възражение и да го пуснат към МРРБ. Около 300 възражения с идентичен текст са насочени към ведомството. Това е не само провокация. Това разказа регионалният министър Иван Шишков 

"Нашето желание да променим Закона е в обществен интерес. То е само в инженерната инфраструктура. Променяме в обществен интерес и се намират хора, които заблуждават обществото. Кое е по-важно - да направим така, че да не събаряме лот 4 от АМ "Хемус", запита министърът. 

"Разширението и третата лента на Прохода на Републиката е незаконно. Част от водопровода на Омуртаг е незаконен. Това ли трябва да съборим. Така се създава неверното отношение. Случващото се минава всякакви граници" възмутен е Шишков. 

Министърът постави граница между обществените инфраструктурни обекти, изградени по спорен начин и тотално незаконното строителство. "Никой няма да узаконява, няма да обявява търпимост на всички тези измислици - "Баба Алино" - какви ли не измислици и инженерна инфраструктура се коментират. Това са хора, които нито ги интересува, нито разбират от Закона за устройство на територията. Това са хора, които палят политически атаки срещу правителството, което се опитва да сложи ред на неща, правени от предишни политици десетки години назад", уточни Шишков.

Той уточни, че за строежа на Лот 4 на АМ "Хемус" лично той е сигнализирал Прокуратурата. "Единственият начин да сме сигурни, че тези съоръжения отговарят на нормата, е да направим изследвания, включително - конструктивни. Трябва да изследваме в рамките на процедурите за закона. Всички политици го правиха, затваряха си очите и не ни предоставяха и гаранция, че изградените съоръжения отговарят на Закона", заяви регионалният министър.

"Всичко, което отговаря на Закона като инфраструктура (пътища, магистрали, обществен водопровод, ...) може да бъде узаконено. Всичко, което не отговаря на Закона и не е инфраструктура, подлежи на търпимост", категоричен е Шишков.

За трасето Смолян-Пампорово, той обясни, че няма как да бъде готово за зимата. "Обходът е общински път. И от двете страни има хотели. В тази част няма Общ устройствен план (ОУП), строи се хаотично. Този път го има, но не е одобрен от ОУП. Това е отношението властта години назад. Ако там беше направен нормален път и да го поддържа Общината, разрешила хотелите, щеше да е нормално. Обходният път е достъп на жителите на Смолян към курорта Пампорово. Това е проблем на Общината. Българските общини години назад са управлявани по този начин", каза Шишков. 

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