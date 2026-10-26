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На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)

На живо: ЦСКА - Лудогорец (Съставите)
БТА

Маркус Гиздол залага на Питас и Годой в атака, а Игор Йовичевич започва с Руан Круз на върха.

Старши треньорите Маркус Гиздол и Игор Йовичевич определиха стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец за голямото дерби от 12-ия кръг на Първа лига.

Двубоят започва в 19:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“. „Червените“ влизат в срещата като втори в класирането с 27 точки, а шампионите са непосредствено зад тях с 26 и мач по-малко. Лидер е Левски с 28 точки.

Мачът е първи сблъсък между двата отбора след треньорските промени. Гиздол пое ЦСКА по време на международната пауза, когато Йовичевич се завърна начело на Лудогорец.

Първият картон в срещата дойде още в 3-тата минута, когато Руан Круз извърши грубо нарушение, опитвайки се да спечели топката от Брахими.

В следващите минути последва натиск от страна на гостите.

ЦСКА - Лудогорец 0:0

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (капитан), 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 37. Бари Котър, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о

Треньор: Маркус Гиздол

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Хосам Абделмагид, 15. Едвин Куртулуш, 42. Симеон Шишков, 23. Дерой Дуарте, 6. Иван Желизко, 37. Бърнард Текпетей (капитан), 20. Агибу Камара, 11. Кайо Видал, 12. Руан Круз

Резерви: 13. Иво Гърбич, 3. Антон Недялков, 5. Георги Терзиев, 8. Амир Хаджиахметович, 9. Квадво Дуа, 10. Натан Фернандес, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 22. Михаил Полендаков, 26. Филип Калоч, 77. Ерик Маркус

Треньор: Игор Йовичевич

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