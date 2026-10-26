Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Макс Верстапен записа десетия си подиум за сезон 2026 във Формула 1, след като завърши трети в Гран при на САЩ. Постижението обаче не успя да прикрие разочарованието му от представянето на Ред Бул в Остин.

Това беше шесто поредно класиране в челната тройка за нидерландеца след инцидента на пистата „Зандвоорт“. Преди състезанието той вярваше, че разполага с необходимото темпо да се бори за победата, но поредица от проблеми провали плановете на отбора.

„Честно казано, беше доста разочароващо. Това просто не беше добро състезание за нас“, призна Верстапен след надпреварата.

Проблемите започнаха още в квалификацията. Силната му обиколка във втората фаза показа, че полпозишънът е напълно постижим, но в решителната част сцеплението на болида внезапно изчезна.

По време на състезанието Ред Бул не успя да извлече очакваното от по-меките гуми. Тимът беше заложил на подход, проработил в предишните два кръга, но условията на „Пистата на Америките“ се оказаха различни. Съперниците с по-твърди смеси поддържаха по-добро темпо и по-стабилно сцепление.

Верстапен се оплака и от непостоянната работа на двигателя при преминаването през завоите. Направените корекции на двигателното спиране не решиха напълно проблема, а забавянето при спирането в бокса допълнително наруши ритъма му.

Друг сериозен недостатък отново беше радиовръзката. Нидерландецът не успяваше да чува добре Том Харт, който изпълняваше функциите на негов състезателен инженер през уикенда.

„Това не се случва за втори път, а вече не знам за кой пореден през тази година. Може би трябва да започнем да си общуваме с жестове. Вероятно ще излезе и по-евтино. Но сериозно - това е пълна катастрофа и е наистина разочароващо“, заяви пилотът на Ред Бул.

Верстапен призна, че Андреа Кими Антонели и Мерцедес са разполагали с по-добро темпо в Остин. Недоволството му обаче беше насочено основно към пропуснатата възможност Ред Бул да покаже пълния потенциал на RB22 заради натрупването на стратегически и технически грешки.